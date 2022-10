INDEX-FLASH: Dax und EuroStoxx auf Höchstständen von Mitte September

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zunehmend freundlicher erwartete US-Börsen haben am Montag dem deutschen Aktienmarkt frischen Schwung gegeben. Der Dax , der nach einem starken Handelsstart zwischenzeitlich einen Teil seiner Gewinne abgegeben hatte, profitierte. Am frühen Nachmittag legte er um 1,8 Prozent auf 12 959,52 Punkte zu. Damit bewegt er sich wieder in Richtung der 13 000-Punkte-Marke und übersprang zudem sein Hoch aus der vergangenen Woche. Nun ist der deutsche Leitindex zurück auf dem Stand von Mitte September.

Der EuroStoxx 50 kletterte mit plus 1,8 Prozent auf 3539,33 Zähler ebenfalls auf den höchsten Stand seit Mitte September und auch in Paris und London wurden Gewinne verzeichnet.

In den USA deuten die Futures einen Handelsstart des Dow Jones Industrials bei 31 325 Punkten an, was nach dem kräftigen zweieinhalbprozentigen Plus am Freitag ein weiteres von 0,8 Prozent bedeuten würde. Auch die technologielastigen Nasdaq-Börsen werden inzwischen wieder mit Gewinnen erwartet./ck/mis