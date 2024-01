INC Research Holdings Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die technische Analyse der Intercure-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,67 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,56 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -6,59 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 1,21 USD, was einer positiven Differenz von +28,93 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Intercure-Aktie zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu finden sind. Dies führte zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt eine deutlich verbesserte Stimmung in den letzten Wochen. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie, ebenso wie die erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Intercure-Aktie liegt bei 18,46, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 35 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

