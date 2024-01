INC Research Holdings Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

In den letzten vier Wochen wurden bei Intercure keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu dieser Bewertung führt.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Intercure in den sozialen Medien gesprochen. Dies führte zu einer positiven Anleger-Stimmung und einer "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Intercure-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 45,45 und der RSI25 bei 40,05, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Ebene führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht aufgrund einer Abweichung von -22,38 Prozent des aktuellen Kurses vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Allerdings erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachtet.

Insgesamt wird Intercure daher auf der Ebene der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.