INC Research Holdings Aktie: Käufer sollten sich sputen!

In den letzten zwei Wochen wurde Intercure von den meisten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Somit ergibt die Messung der Anlegerstimmung insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigen kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Intercure-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 51, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält es ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 44,58, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Intercure wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal eine "Gut"-Bewertung zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum eine positive Entwicklung, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse wird durch trendfolgende Indikatoren untersucht, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Intercure-Aktie beträgt 1,69 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,24 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -26,63 Prozent im Vergleich, weshalb Intercure eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,17 USD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit ergibt sich hier eine "Gut"-Bewertung für die Intercure-Aktie. Insgesamt wird Intercure auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.