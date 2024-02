IMV Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo SpA":

Die technische Analyse der Imv -Japan-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 514,27 JPY lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 565 JPY, was einem Unterschied von +9,86 Prozent entspricht und eine positive charttechnische Bewertung ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 539,5 JPY, und der letzte Schlusskurs lag nahe diesem Wert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Imv -Japan-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage liegt bei 37,5 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, beträgt 45,6 Punkte, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ergab eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daraus resultiert eine "Neutral"-Einschätzung für die Imv -Japan-Aktie.

In den sozialen Medien wurde die Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der technischen Analyse, dem RSI, dem Sentiment und Buzz sowie der Anleger-Stimmung.