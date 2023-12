IMV Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Imv -Japan wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 36 Punkten, was darauf hindeutet, dass Imv -Japan weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 45,74. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7- und 25-Tage-RSI.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Imv -Japan-Aktie ein Durchschnitt von 500,07 JPY für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 523 JPY, was einem Unterschied von +4,59 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einem "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs jeweils nahe dem gleitenden Durchschnitt lag.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Imv -Japan diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Neutral". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen bei Imv -Japan nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt.

Insgesamt erhält Imv -Japan daher in allen analysierten Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.