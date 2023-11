IMS Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Novozymes":

Der Aktienkurs von Ims zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Industrie". Mit einer Rendite von -13,04 Prozent liegt Ims um mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt. In der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten -1,69 Prozent, wobei Ims mit 11,36 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die aktuelle Dividendenrendite für Ims beträgt 0 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,17 Prozent eine unterdurchschnittliche Performance darstellt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Ims als "Schlecht".

Bezüglich des Relative Strength-Index (RSI) wird Ims als "Neutral" eingestuft. Sowohl der RSI als auch der RSI25 belaufen sich auf 50, was auf einen neutralen Zustand hinweist.

Auf fundamentalen Grundlagen betrachtet, erscheint Ims im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Elektrische Ausrüstung) unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 3,36, was im Vergleich zum Branchen-KGV von 50,78 einen Abstand von 93 Prozent ausmacht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung empfehlen wir die Aktie als "Gut".