IMS Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgünstigkeit einer Aktie. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Ims hat derzeit ein KGV von 3,11, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 93 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Elektrische Ausrüstung" von 46. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Ims eine Performance von -2,63 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -8,16 Prozent, was bedeutet, dass Ims eine Outperformance von +5,53 Prozent im Branchenvergleich erzielte. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -7,03 Prozent verzeichnete, lag Ims um 4,4 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ims derzeit bei 0,04 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,039 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie -2,5 Prozent unter dem GD200 liegt und daher eine Bewertung von "Neutral" erhält. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,04 HKD, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Dividende weist Ims derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 6,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.