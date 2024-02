IMS Aktie: Alles kein Problem!

Die Dividendenrendite von Ims liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,53 Prozent für die "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die Aktienkursperformance im Vergleich zum Industriesektor hat Ims in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -2,63 Prozent erzielt, was mehr als 5 Prozent über dem Branchendurchschnitt von -8,83 Prozent liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ims-Aktie liegt bei 33 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 58,82 ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ims.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer Gesamteinstufung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.