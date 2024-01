IMI-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "IMI":

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten ihre Meinung zur Imi-Aktie abgegeben und insgesamt 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen ausgesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Innerhalb des letzten Monats gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Einschätzungen, was darauf hindeutet, dass die Aktie zuletzt positiv bewertet wurde. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Imi liegt bei 1906,67 GBP, was einem potenziellen Anstieg von 20,45 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 1583 GBP entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf den Analystenbewertungen.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Imi-Aktie derzeit mit einem Wert von 77,3 überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI-Wert von 49, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI von "Schlecht".

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend positiver wurde, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was darauf hindeutet, dass die Aktie vermehrt Beachtung erfährt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende weist Imi eine Dividendenrendite von 1,68 Prozent auf, was 2,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als unrentables Investment mit einer Bewertung von "Schlecht".

Insgesamt ergibt die Analyse der Analystenbewertungen, des RSI, des Sentiments und der Dividende eine Gesamtbewertung der Imi-Aktie von "Gut".