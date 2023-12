IMI Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "IMI":

Imi-Aktie erhält "Gut"-Rating von Analysten

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Imi-Aktie insgesamt 3 Analystenbewertungen, von denen alle 3 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Dies spiegelt sich auch in der durchschnittlichen Empfehlung der Analysten wider, welche für den letzten Monat ebenfalls als "Gut" bewertet wurde. Zudem ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 1906,67 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 12,16 Prozent entspricht.

Fundamentalanalyse zeigt die Imi-Aktie als "günstig"

Bezogen auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Imi-Aktie mit einem Wert von 17,56 unter dem Branchendurchschnitt von 32, was einem Unterschied von 47 Prozent entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" angesehen werden kann und somit auf fundamentaler Basis als "Gut" bewertet wird.

Technische Analyse bestätigt die positive Einschätzung

Die charttechnische Entwicklung der Imi-Aktie zeigt sich ebenfalls positiv, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Sowohl im 200- als auch im 50-Tage-Schnitt liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Anleger-Stimmungsbarometer gibt ebenfalls eine positive Einschätzung

Die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um die Imi-Aktie waren in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend erhält die Imi-Aktie von Analysten, auf fundamentaler und technischer Basis sowie basierend auf dem Anleger-Sentiment eine durchweg positive Einschätzung.