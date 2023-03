ILC Dover erweitert sein Portfolio für die Handhabung von Flüssigkeiten um platingehärtete Silikonschläuche für den Biotherapeutika-Markt

Weitere Suchergebnisse zu "Dover":

Newark, Del., 1. März 2023 (ots/PRNewswire) -ILC Dover LP („ILC Dover" oder das „Unternehmen"), das sich auf innovative Einweg-Lösungen für die biopharmazeutische und pharmazeutische Verarbeitung spezialisiert hat, gab bekannt, dass es ab sofort platingehärtete Silikonschläuche anbietet, um sein wachsendes Portfolio zur Handhabung von Flüssigkeiten zu erweitern. Die platingehärteten Silikonschläuche von ILC Dover werden für eine Vielzahl von Anwendungen im gesamten biopharmazeutischen Herstellungsprozess verwendet, einschließlich Upstream, Downstream und Fill & Finish. Sie wurden für die hohen Qualitäts-, Reinheits- und Leistungsanforderungen von biopharmazeutischen Flüssigkeitstransferprozessen entwickelt und validiert.ILC Dover bietet ein umfassendes und integriertes Lösungsportfolio, um auf die einzigartigen Bedürfnisse der Kunden bei der Handhabung von Pulver und Flüssigkeiten einzugehen. Mit platingehärteten Silikonschläuchen wird das Einweg-Portfolio des Unternehmens zur besseren Unterstützung seiner biopharmazeutischen Kunden auf der ganzen Welt optimiert.„Als Anbieter integrierter Lösungen für Unternehmen jeder Größe auf der ganzen Welt ist ILC Dover in der Lage, diese kritische Komponente mit überlegener Leistung und Liefersicherheit anzubieten," sagte Corey Walker, CEO von ILC Dover. „Dieses neue Angebot zeigt, wie wir weiter wachsen und die Nachfrage befriedigen, während wir uns weiterhin darauf konzentrieren, breitere und umfassendere Workflow-Lösungen für die Biopharmazie, Zell- und Gentherapie und verwandte Life-Science-Endmärkte anzubieten."Der platingehärtete Silikonschlauch von ILC Dover bietet beispiellose Vorteile – höhere Leistung, Zeitersparnis, weniger Risiken und Kostensenkung. Er ist in verschiedenen Standardgrößen erhältlich, wird unter einem Qualitätsmanagementsystem nach ISO 13485-2016 hergestellt und ist bei der FDA registriert.Um mehr über das Angebot an platingehärteten Silikonschläuchen von ILC Dover zu erfahren, besuchen Sie bitte https://ilcdover.com/products/platinum-cured-silicone-tubing (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3795122-1&h=3129977449&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3795122-1%26h%3D216733284%26u%3Dhttps%253A%252F%252Filcdover.com%252Fproducts%252Fplatinum-cured-silicone-tubing%26a%3Dhttps%253A%252F%252Filcdover.com%252Fproducts%252Fplatinum-cured-silicone-tubing&a=https%3A%2F%2Filcdover.com%2Fproducts%2Fplatinum-cured-silicone-tubing) oder wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertriebsmitarbeiter.Informationen zu ILC DoverILC Dover ist ein weltweit führendes Unternehmen für das innovative Design und die Produktion von Lösungen für die Märkte Biopharmazeutik, Pharmazie und Medizinprodukte sowie ein führender Anbieter für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Unsere Kunden werden unser unermüdliches Engagement für hochwertige Produkte, fortschrittliche Technologie und reaktionsschnellen Service bestätigen, denn unsere visionären Lösungen haben seit 1947 die Effizienz verbessert und gleichzeitig Menschen, Produkte und Infrastrukturen unter gefährlichen Bedingungen durch flexible Schutzlösungen geschützt. Weitere Informationen über ILC Dover finden Sie auf www.ilcdover.com.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2011216/Resources_Thumb_Silicone_Tubing_Release.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3795122-1&h=2273241474&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3795122-1%26h%3D943857855%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2011216%252FResources_Thumb_Silicone_Tubing_Release.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2011216%252FResources_Thumb_Silicone_Tubing_Release.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2011216%2FResources_Thumb_Silicone_Tubing_Release.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ilc-dover-erweitert-sein-portfolio-fur-die-handhabung-von-flussigkeiten-um-platingehartete-silikonschlauche-fur-den-biotherapeutika-markt-301759887.htmlPressekontakt:Mike Mills,mikem@sagefrog.com,(215 230-9024)Original-Content von: ILC Dover, übermittelt durch news aktuell