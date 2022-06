Weitere Suchergebnisse zu "OHB":

Bremen (ots) -Mit einem innovativ gestalteten Stand präsentiert sich der Raumfahrt- und Technologiekonzern OHB SE auf Europas größter Luft- und Raumfahrtausstellung, der ILA in Berlin. Gemeinsam mit ihren internationalen Tochterunternehmen zeigt die OHB SE ihre hohe Kompetenz in den Bereichen Erdbeobachtung, Sicherheit und Verteidigung sowie Digitalisierung und neuen Zugängen zum All. Der diesjährige Messeauftritt des Unternehmens steht unter dem Motto "Space for Humanity".Wenn sich vom 22. bis 26. Juni die internationale Raumfahrt-Community in Berlin trifft und Ministerien, Raumfahrtagenturen, Wissenschaft und Industrie gemeinsam neueste Anwendungen und Entwicklungen der Weltraumtechnologie präsentieren und diskutieren, wird deutlich, wie sehr die Luft- und Raumfahrtbranche auch von strategischer Bedeutung für die Sicherheit, Nachhaltig und Wettbewerbsfähigkeit Europas ist. Mit den Themenschwerpunkten Nachhaltigkeit und Klimawandel, Digitalisierung und Forschung liegt der Fokus der Messe dieses Jahr vor allem auf dem Nutzen der Raumfahrt für die Menschheit.Von dem Umweltsatelliten EnMAP (Environmental Mapping and Analysis Programme), mit dessen Start im April eine neue Ära der Erdbeobachtung begonnen hat, bis zu den Megatrends in der Raumfahrt zeigt OHB auf der Messe, welch große Schlüsselrolle der Blick aus dem All für alle Bereiche unseres Lebens hat.Mit Hyperspektralbildern und der Erkennung von natürlichem und von Menschen verursachtem CO2 leisten Satelliten einen großen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel. Schutz und Sicherheit bietet OHB mit Satellitensystemen wie Electra, OptSat, SARah oder Hera. Auf der ILA können die Gäste auf dem OHB-Messestand erfahren, welche Vorteile ein vollelektrisch betriebener Satellit hat, was Radar gegenüber optischen Kameras zu bieten hat und wie unsere Erde vor einem Asteroiden geschützt werden kann.Pressekontakt:Günther HörbstLeiter Unternehmenskommunikation0421/2020-94380171/1931041guenther.hoerbst@ohb.deOriginal-Content von: OHB SE, übermittelt durch news aktuell