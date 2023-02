IKEA Nachhaltigkeits- und Klimaberichte GJ22: IKEA reduziert Klimabilanz und steigert Anteil erneuerbarer Energien deutlich

Hofheim-Wallau (ots) -Das Geschäftsjahr 2022 (GJ22)* war für IKEA geprägt von globalen Herausforderungen, aber auch von wichtigen Erfolgen bei der Erfüllung seiner Nachhaltigkeitsverpflichtungen für 2030. Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen eine absolute Reduzierung der gesamten Klimabilanz von IKEA um 12 % und eine relative Reduzierung um 20 %** im Vergleich zum Basisjahr GJ16 sowie ein deutlicher Anstieg der in Einzelhandel und Produktion genutzten erneuerbaren Energien. Außerdem veröffentlicht IKEA als eines der ersten Unternehmen weltweit Daten zur Luftverschmutzung, die über die Wertschöpfungskette hinweg verursacht wird.Der IKEA Nachhaltigkeitsbericht GJ22 und der IKEA Klimabericht GJ22 werden von der Inter IKEA Gruppe herausgegeben und erläutern die gemeinsamen Bestrebungen der Beteiligten im IKEA Franchisesystem und in der Wertschöpfungskette.Die Klimabilanz von IKEA im GJ22 wird auf 25,8 Millionen Tonnen Kohlendioxidäquivalent (CO2 eq) geschätzt - das entspricht einem absoluten Rückgang von 5 % im Vergleich zum Vorjahr und um 12 % im Vergleich zum Basisjahr GJ16. Die anhaltende Reduzierung lässt sich hauptsächlich auf einen höheren Anteil erneuerbarer Energie im Einzelhandel und in der Produktion sowie auf ein energieeffizienteres Sortiment, insbesondere durch die SOLHETTA LED-Leuchtmittel, zurückführen."Uns bleiben noch sechs Jahre, dann ist das CO2-Budget aufgebraucht, das der Welt noch übrig ist, um die Erderwärmung auf 1,5° C zu begrenzen. Deshalb ist es wichtiger denn je zu handeln. Wir sind entschlossen, unseren Beitrag zu leisten, indem wir unsere Wertschöpfungskette als Ganzes betrachten, daran arbeiten, klimapositiv zu werden und einen gerechten Übergang zu gewährleisten. Wir streben nach einem ganzheitlichen Ansatz für unsere Nachhaltigkeitsarbeit, da Klimawandel, Naturverlust und Ungleichheit miteinander verbunden sind," so Jon Abrahamsson Ring, CEO der Inter IKEA Group.Zu den Höhepunkten aus dem Geschäftsjahr 2022 gehören:- Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Quellen im IKEA Einzelhandelsgeschäft und in anderen Bereichen von IKEA*** auf 76 % im Vergleich zu 71 % im GJ21. Im GJ22 nutzen 24 IKEA Einzelhandelsmärkte 100 % Strom aus erneuerbaren Quellen, darunter auch IKEA Deutschland.- Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Quellen in der Produktion auf 64 % im Vergleich zu 52 % im GJ21. Der Anstieg in China lässt sich hauptsächlich auf das im GJ21 eingeführte Programm zurückführen, das Lieferanten beim Bezug von Strom aus erneuerbaren Quellen unterstützt. Im GJ23 wird das Programm in zehn weiteren Märkten eingeführt, darunter Deutschland, Türkei und Schweden.- Als eines der ersten Unternehmen veröffentlichen wir einen Fußabdruck der Luftverschmutzung im Freien (https://about.ikea.com/en/newsroom/2022/11/10/ikea-takes-lead-in-tackling-air-pollution), der über die Wertschöpfungskette hinweg verursacht wird.- Erweiterung des energieeffizienteren SOLHETTA LED-Leuchtmittelsortiments - ein wichtiger Faktor bei der Senkung der Klimabilanz durch die Verwendung unserer Produkte zu Hause, die im GJ22 im Vergleich zu GJ21 um 20 % reduziert wurde.- Der Umsatzanteil unserer pflanzenbasierten Lebensmittel wie dem Proteinbällchen und dem vegetarischen Hotdog stieg kontinuierlich.- Entwicklung eines globalen Angebots, das es Kund*innen erleichtert, die Lebensdauer von IKEA Produkten zu verlängern.- Stärkung der sozialen Verpflichtungen von IKEA in der Nachhaltigkeitsstrategie, um die wachsende Ungleichheit in der Welt zu bekämpfen. Die Überarbeitung umfasst verstärkte Verpflichtungen, zu einer widerstandsfähigeren Gesellschaft beizutragen, wobei Kinder als besonders gefährdete Gruppe weiterhin im Mittelpunkt stehen. Hinzu kommen neue Verpflichtungen, die darauf abzielen, einen gerechten Übergang mit Schwerpunkt auf menschenwürdiger Arbeit möglich zu machen."Jedes Jahr sind mehr als 2,4 Milliarden Menschen einer gesundheitsgefährdenden Luftverschmutzung ausgesetzt. Es gibt eine starke Synergie zwischen der Reduzierung von THG-Emissionen und der Luftverschmutzung. Mit diesem Bericht übernehmen wir eine Führungsrolle, da wir als eines der ersten Unternehmen die in unserer Wertschöpfungskette verursachte Luftverschmutzung offenlegen. Auch wenn noch mehr Arbeit erforderlich ist, hoffen wir, dass wir durch die transparente Weitergabe unserer Ergebnisse andere Unternehmen dazu inspirieren können, sich auch mit der Luftverschmutzung zu befassen und gleichzeitig Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen," sagt Andreas Rangel Ahrens, Head of Climate, Inter IKEA Group.Die IKEA Nachhaltigkeitsstrategie "People & Planet Positive" beschreibt die Ambitionen und Verpflichtungen und bildet eine gemeinsame Agenda für 2030. Weitere Beispiele für Fortschritte sind im IKEA Nachhaltigkeitsbericht GJ22 und im IKEA Klimabericht GJ22 zu finden. Diese Berichte zeigen die Fortschritte in der gesamten IKEA Wertschöpfungskette, einschließlich der Inter IKEA Gruppe, der 12 Franchisenehmer und der vielen Lieferanten. Jeder Teil des IKEA Geschäfts legt Ziele und Roadmaps fest, um die Strategie umzusetzen und lokal maßgeschneiderte und relevante Aktivitäten zu ermöglichen.* GJ22 ist der Zeitraum vom 1. September 2021 bis 31. 