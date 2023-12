IKD Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die technische Analyse der Ikd-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 21,1 CNH um 5,85 Prozent unter dem GD200 (22,41 CNH) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 21,98 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Ikd-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ikd-Aktie liegt bei 58, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 55,94 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ikd.

Die Anleger-Stimmung bei Ikd in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionen standen in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 3 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut" Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich hat die Ikd-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,64 Prozent erzielt, was 5,73 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" liegt Ikd aktuell 0,51 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.