IKD Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die technische Analyse der Aktie Ikd zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 21,98 CNH liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie selbst bei 20,52 CNH liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -6,64 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 20,08 CNH, was die Aktie mit einem Abstand von +2,19 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Stufe führt.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Ikd im letzten Jahr eine Rendite von -13,12 Prozent erzielt, was 0,64 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automatische Komponenten" beträgt -10,3 Prozent, wobei Ikd aktuell 2,82 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Abschließend wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Ikd herangezogen. Der RSI7 liegt bei 47,09 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI steht bei 41,65, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Ikd-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.