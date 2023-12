IJT Technology Holdings Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die technische Analyse des Aktienkurses von Ijtt zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 608,14 JPY, was einer Abweichung von +37,3 Prozent vom Aktienkurs (835 JPY) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 740,4 JPY zeigt eine Abweichung von +12,78 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ijtt liegt bei 56,76 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beträgt 23,78, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" für den RSI.

Das Anleger-Sentiment für Ijtt basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt eine neutrale Haltung in den letzten zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, was zu einer heutigen Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Ijtt somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Auch über einen längeren Zeitraum zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse und das Anleger-Sentiment eine neutrale bis positive Einschätzung für die Aktie von Ijtt.