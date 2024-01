IJT Technology Holdings Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die technische Analyse der Ijtt-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen 631,14 JPY beträgt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 845 JPY, was einer Steigerung von 33,88 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 802,66 JPY liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um 5,27 Prozent und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Ijtt-Aktie werden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionen und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Diskussionsintensität zeigt dabei eine mittlere Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf kaum Veränderungen hin und entspricht ebenfalls einer "Neutral"-Wertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ijtt-Aktie liegt bei 60,98 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 44,25, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild ergibt somit ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Ijtt besonders negativ diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.