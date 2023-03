IIoT: PwC Deutschland co-investiert in die Low-Code-Plattform Simplifier

Frankfurt am Main (ots) -Die PwC Holdings Germany GmbH beteiligt sich gemeinsam mit der Possehl Digital GmbH an der Wachstumsfinanzierung der Simplifier AG / Simplifier ist eine Low-Code-Entwicklungsplattform / Mit der Lösung lassen sich Geschäftsprozesse effizienter und nachhaltiger digitalisieren - auch ohne Programmierkenntnisse / PwC Deutschland festigt seine Position als Wachstumsinvestor für die digitale Transformation der IndustrieDie Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland beteiligt sich über seine Beteiligungsgesellschaft PwC Holdings Germany GmbH als Minderheitsgesellschafter zu gleichen Teilen zusammen mit der Possehl Digital GmbH an der Wachstumsfinanzierung des Softwareherstellers Simplifier AG. Simplifier entwickelt und betreibt eine Low-Code-Plattform. Mit ihr können Nutzer:innen individuelle Geschäftsanwendungen per Drag and Drop konfigurieren und Prozesse benutzerfreundlich digitalisieren. Eine der Stärken ist die einfache Integrationsfähigkeit in IT-Systeme. So können Anwender:innen auch komplexe Business- und IoT-Applikationen ohne Programmierkenntnisse erstellen.Digitalisierung von Geschäftsprozessen leicht gemachtJovana Walter, Investment Principal der PwC Holdings Germany GmbH, sagt: "Die Digitalisierung von Unternehmensprozessen ist eine der dringendsten Aufgaben von Industrieunternehmen. Dazu braucht es Fachkräfte, doch die sind rar. Umso wichtiger sind Lösungen wie die von Simplifier, weil mit ihnen auch Nutzer:innen ohne tiefere Programmierkenntnisse Geschäftsprozesse digitalisieren und Anwendungen entwickeln können."Reza Etemadian, CEO und Co-Founder der Simplifier AG, sagt: "Vertrauen, Respekt und gegenseitige Wertschätzung zählen zu unseren wichtigsten Werten im Umgang mit unseren Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeiter:innen. Diese Werte und das klare Ziel, den digitalen Wandel erfolgreich zu gestalten, teilen wir auch mit PwC Deutschland und Possehl. Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft und sind überzeugt, die richtigen Weichen für unsere Wachstumsstrategie zum führenden Low-Code-Anbieter Europas gestellt zu haben, um unsere Kunden zukünftig noch besser bei den Digitalisierungsprojekten zu unterstützen."Und Christoph Haß, Investment Director bei der Possehl Digital GmbH, mitverantwortlich für die digitale Transformation der Possehl Gruppe, kommentiert: "Der Ansatz von Simplifier hat uns überzeugt. Wir suchen nach mittelstandstauglichen Lösungen für die Possehl Gruppe sowie den Mittelstand insgesamt und können nun mit Simplifier den passenden Baustein für die digitale Transformation anbieten."Kurze Entwicklungszyklen bei deutlich geringeren KostenLow-Code-Plattformen wie die von Simplifier erlauben es, Softwareanwendungen mit visuellen Werkzeugen zu entwickeln statt mit klassischen textbasierten Programmiersprachen. Softwareanwendungen lassen sich so deutlich schneller entwickeln und bereitstellen - bei gleichzeitig geringeren Kosten für die Projektplanung, das Training von Mitarbeiter:innen und die eigentliche Entwicklung. Low-Code fördert die effektive Zusammenarbeit verschiedener Abteilungen in Echtzeit. Außerdem lassen sich, neben den IT-Spezialist:innen, Fachbereiche in die Entwicklung von Anwendungen einbeziehen. Wegen dieser Vorteile ist die Low-Code-Technologie essenziell, um die Digitalisierung und die Innovationsfähigkeit von Unternehmen zu sichern.PwC als Innovationspartner der IndustrieDie bestehenden Portfoliounternehmen der PwC Holdings Germany GmbH sind Spezialisten für Künstliche Intelligenz, menschliche Prozess- und Bewegungsdaten sowie für Maschinen- und Asset-Konnektivität. Mit Simplifier erweitert PwC Deutschland seine Fähigkeiten für die digitale Transformation von Geschäftsprozessen, die Integration neuer Anwendungen sowie von mobilen Geräten und Wearables in bestehende IT-Landschaften.Mit der Beteiligung an der Simplifier AG investiert PwC Deutschland bereits zum fünften Mal binnen 12 Monaten in ein IIoT-Wachstumsunternehmen. Damit unterstreicht PwC seine Position als Wachstumsinvestor und Innovationspartner für die digitale Transformation der Industrie in Deutschland und Europa. Ziel ist es, ein Beteiligungsportfolio aufzubauen, das Teil eines wachsenden IIoT-Ökosystems aus innovationsstarken Technologieunternehmen, Industrieexpert:innen sowie Industrie- und Fertigungsunternehmen ist.Matthias Odrobina, Geschäftsführer der PwC Holdings Germany GmbH betont: "Wir glauben, es ist absolut notwendig, bestehende Gesprächsbarrieren zwischen den unterschiedlichen Parteien, dort wo sie bestehen, abzubauen. Unser Ziel ist es, dass alle, die sich an der Digitalisierung der Industrie beteiligen, offen, gemeinsam und partnerschaftlich über die anstehenden Herausforderungen austauschen und so die digitale Transformation vorantreiben. Denn für uns steht fest: Transformation kann uns nur gemeinsam gelingen."Weitere Informationen zum Thema Akquisitionen und Beteiligungen von PwC Deutschland finden Sie hier:- Invest & Create: Wachstumskapital für junge Industrial Tech Unternehmen (https://www.pwc.de/de/ueber-uns/unternehmensinformationen/pwc-holdings-germany-gmbh.html?utm_source=news&utm_medium=press&utm_acquisition=TracksterDec2022)- PwC als strategischer Käufer und Investor (https://www.pwc.de/de/we-as-investor?utm_source=Mailing&utm_medium=email&utm_campaign=extern) 