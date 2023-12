II VI löst Jubelsturm aus!

Die technische Analyse deutet darauf hin, dass der aktuelle Kurs von Coherent bei 43,19 USD ein "Gut"-Signal darstellt, da er um 14,5 Prozent über dem GD200 (37,72 USD) liegt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt mit einem Kurs von 35,22 USD ein "Gut"-Signal, da der Abstand +22,63 Prozent beträgt.

In Bezug auf die Dividende fällt Coherent im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (11598,75 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger aus. Die Differenz beträgt 11598,75 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Fundamental betrachtet weist Coherent mit einem aktuellen KGV von 766,18 eine Überbewertung auf, da der Branchendurchschnitt bei 47,1 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was positiv zu bewerten ist. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einer negativeren Bewertung führt. Insgesamt erhält die Coherent-Aktie daher ein "Gut"-Rating.