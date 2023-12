II VI-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Coherent-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 37,73 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 41,38 USD erzielt, was einem Unterschied von +9,67 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 33,85 USD liegt mit einem Schlusskurs oberhalb des gleitenden Durchschnitts (+22,25 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch kurzfristig ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf die Dividende liegt Coherent mit 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (11704,7 Prozent) niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index ergibt für die Coherent-Aktie einen Wert von 15,67 für RSI7 und 23,27 für RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Fundamental betrachtet weist die Coherent-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 766,18 einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 45 auf, was sie als "teuer" kennzeichnet und zu einer Einstufung als "Schlecht" auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.