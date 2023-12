II VI Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Coherent neutral eingestuft ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Coherent-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 15,67, was als "Gut" eingestuft wird, sowie ein RSI25-Wert von 23,27, der ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung auf Basis des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Coherent in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass in letzter Zeit überwiegend negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Coherent-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 37,73 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 41,38 USD, was einer Steigerung von 9,67 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (33,85 USD) liegt mit einem Schlusskurs darüber, was einer Abweichung von +22,25 Prozent entspricht. Somit wird die Coherent-Aktie auch auf dieser kurzfristigen Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht.

In fundamentalen Kriterien wird die Aktie als "teuer" eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 766,18 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" von 45 beträgt der Abstand aktuell 1567 Prozent. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentalen Kriterien ein "Schlecht"-Rating.