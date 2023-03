IHK-Anerkennung für evocenta GmbH als Ausbildungsbetrieb

Gelsenkirchen (ots) -evocenta bildet erstmals IT-Fachinformatiker ausDie evocenta GmbH hat im Ausbildungsjahr 2022/2023 ihre ersten Auszubildenden eingestellt. Joy Kaldyka und Rodi Dawd absolvieren bei der evocenta eine dreijährige Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration. Stellvertretend für alle Unternehmen in Gelsenkirchen, die zum ersten Mal in ihren Betrieben ausbilden, erhielt die evocenta die Urkunde "Anerkannte Ausbildungsbetrieb" der IHK Nord Westfalen.Dazu sagte der Geschäftsführer der evocenta, Uwe Kamann: "Wir freuen uns sehr über die IHK-Ehrung als Erstausbilder, insbesondere da wir sie stellvertretend für alle Unternehmen, die in der Region zum ersten Mal ausbilden, entgegennehmen dürfen. Im Bereich IT und Digitalisierung ist eine solide Ausbildung ein hervorragender Start und Garant für die berufliche Karriere unserer Auszubildenden. Wir sind stolz darauf, unseren beiden Auszubildenden Joy und Rodi diese Chance geben zu können und freuen uns sehr über ihr großes Engagement. Gleichzeitig wünschen wir uns, dass sich mehr junge Menschen entschließen, eine duale Ausbildung im IT-Umfeld zu machen.In der Metropolregion Ruhr, in der der Strukturwandel, vor allem durch die Digitalisierung der alten Industriewelten, vorangetrieben wird, ist die Aus- und Weiterbildung in den Zukunftsbranchen IT besonders relevant - sowohl für die Betriebe, aber natürlich auch für die jungen Menschen, die die Digitalisierung und das Wachstum der Region durch ihr Wissen um neue Technologien prägen. Die evocenta GmbH möchte dazu beitragen, aus der Region einen Hotspot für neue Technologien und Fachkräfte zu machen."Über die evocenta GmbH:Die evocenta GmbH ist ein technologiegetriebener, innovativer Service-Dienstleister für branchenunabhängige und fachbereichsübergreifende Geschäftsprozesse. Sie betreibt eigene IT-Service-Center und bietet intelligente Dienstleistungen mit höchster Automatisierung auf Basis einer eigenentwickelten KI-Plattform EMMA (https://www.youtube.com/watch?v=dB3Cv4C6LhI) für alle Branchen und Geschäftsbereiche an. Zudem berät und unterstützt sie ihre Kunden bei der erfolgreichen Transformation auf digitale Prozesse in ihren Unternehmen.Pressekontakt:Herr Joshua NollPR & Communications+49 211 21090012Joshua.Noll@evocenta.comOriginal-Content von: evocenta GmbH, übermittelt durch news aktuell