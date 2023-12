IHIADR Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Weitere Suchergebnisse zu "IHI":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für die Ihi-Aktie beträgt der RSI-Wert aktuell 25,18, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Gut". Beim RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 63, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine gute Bewertung für die RSI.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung und Einschätzungen zu Aktien beeinflussen. Für Ihi wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion im Internet gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Ihi derzeit auf 3182,46 JPY geschätzt, während der tatsächliche Kurs bei 2645,5 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 beträgt derzeit 2749,88 JPY, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral" in der technischen Analyse.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Ihi Aktie 10, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Maschinenbranche als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.