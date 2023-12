IHIADR Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "IHI":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt ausschließlich negativ über die Aktie von Ihi diskutiert. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Ihi, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Ihi von 2615,5 JPY mit -18,43 Prozent deutlich unter dem GD200 (3206,28 JPY) liegt, was ein schlechtes Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 2739,47 JPY, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Ihi-Aktie als neutral bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ihi in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Ihi wurde unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ihi-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Ihi daher eine schlechte Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.