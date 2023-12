IHIADR Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "IHI":

Die Analyse von Sentiment und Buzz für Ihi reicht über einen längeren Zeitraum und bezieht sich auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung. Diese Analyse liefert interessante Einblicke in das Stimmungsbild der vergangenen Monate. Im Durchschnitt hat die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ihi-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3190,14 JPY. Der letzte Schlusskurs von 2761 JPY weicht davon um -13,45 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als schlecht bewertet wird. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt bei 2734,78 JPY (+0,96 Prozent). Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ihi-Aktie in diesem Fall. Insgesamt erhält die Ihi-Aktie somit eine neutrale Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 10,05 und liegt damit 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 23. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie auf dieser Stufe eine gute Bewertung erhält.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der Ihi führt zu einer guten Einstufung mit einem Wert von 9,09. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich eine positive Gesamteinschätzung für die Ihi-Aktie.

