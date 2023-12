IHH Healthcare Bhd-Investoren können es immer noch nicht glauben

In den letzten zwei Wochen wurde die Ihh Healthcare Bhd von Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, so die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen unserer Redaktion. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung "Gut" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Wer derzeit in die Aktie von Ihh Healthcare Bhd investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0,6 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister einen geringeren Ertrag von 3,57 Prozentpunkten erzielen. Somit fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen führte zu einem "Neutral"-Rating. Daher erhält die Ihh Healthcare Bhd-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Ihh Healthcare Bhd derzeit bei 5,74 SGD. Der Aktienkurs selbst ging bei 6 SGD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +4,53 Prozent aufgebaut, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 5,92 SGD angenommen, was einer Differenz von +1,35 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".