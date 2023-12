IHH Healthcare Bhd Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Hess":

Der Aktienkurs von Ihh Healthcare Bhd hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,07 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um 2,91 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Ihh Healthcare Bhd eine Outperformance von +4,16 Prozent erzielt hat. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,58 Prozent im letzten Jahr, wobei Ihh Healthcare Bhd um 7,65 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich bei Ihh Healthcare Bhd über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Diskussionsintensität beobachten. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält Ihh Healthcare Bhd daher in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Ihh Healthcare Bhd ist ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, und auch in den vergangenen Tagen haben sich die Diskussionen vorwiegend mit positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) kann verwendet werden, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Ihh Healthcare Bhd liegt derzeit bei 45,45 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Ihh Healthcare Bhd in allen analysierten Punkten eine "Neutral"-Bewertung.