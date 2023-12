IHH Healthcare Bhd Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Ihh Healthcare Bhd eine Performance von -3,4 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -11,94 Prozent gefallen. Das bedeutet eine Outperformance von +8,55 Prozent im Branchenvergleich für Ihh Healthcare Bhd. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte insgesamt eine mittlere Rendite von -8,33 Prozent im letzten Jahr, wobei Ihh Healthcare Bhd mit 4,93 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Ihh Healthcare Bhd in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, und die Aktie von Ihh Healthcare Bhd ist bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Ihh Healthcare Bhd als unterbewertet, da das KGV mit 21,44 insgesamt 6 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister", der 22,86 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Die aktuelle Dividendenrendite für Ihh Healthcare Bhd beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,6 Prozent und liegt mit 0,1 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,71) für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.