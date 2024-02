IHH Healthcare Bhd Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Ihh Healthcare Bhd-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 60. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 50 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Ihh Healthcare Bhd somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Ihh Healthcare Bhd in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz hin zu besonders negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion, oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt hingegen keine signifikanten Unterschiede und wird daher mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert. Zusammengefasst erhält Ihh Healthcare Bhd für diese Kategorie daher ein "Schlecht".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses konnte Ihh Healthcare Bhd in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +11,15 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche erzielen. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Gesundheitspflege"-Sektors lag die Performance mit 12,26 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ihh Healthcare Bhd mit einem Wert von 22,42 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 24,99, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.