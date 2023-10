IG Metall: Esken begrüßt Wahl von Christiane Benner

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Co-Chefin der SPD, Saskia Esken, hat die Wahl von Christiane Benner zur ersten Frau an der Spitze der IG Metall als wichtiges Rollenmodell und Vorbild bezeichnet. "Christiane Benner ist ein Glücksfall für die IG Metall und für unser Land", sagte Esken der "Rheinischen Post" (Dienstag) und verwies dabei etwa auf den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft, die Digitalisierung und die Herausforderungen im demografischen Wandel. "Als neue Chefin der größten Einzelgewerkschaft der Welt wird sie eine herausragende Rolle spielen, wenn es um die Gestaltung der großen Umbrüche in unserer Arbeitswelt geht. Denn das alles schaffen wir nur im Schulterschluss mit den Beschäftigten, ihren Betriebsräten und Gewerkschaften", sagte Esken.

"Christiane Benner ist als langjähriges Mitglied im Führungsteam der IG Metall hochkompetent und anerkannt. Als erste Gewerkschafts-Chefin in einer immer noch stark männlich geprägten Branche ist sie ein wichtiges Rollenmodell und Vorbild für Millionen Mädchen und junge Frauen in unserem Land", so die SPD-Chefin.

