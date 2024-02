IG Holdings Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Analysteneinschätzungen für Ig sind insgesamt positiv, mit 4 Gut-Bewertungen und keinen Neutralen oder Schlechten Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Für den letzten Monat gab es eine weitere positive Einschätzung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 946,33 GBP, was eine mögliche Steigerung um 34,9 Prozent vom aktuellen Kurs (701,5 GBP) bedeutet.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Ig eine Rendite von 6,01 % aus, was 0,54 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 5,47 %. Dies führt zu einer neutralen Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass Ig derzeit eine neutrale Position einnimmt. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 680,86 GBP, während der Aktienkurs bei 701,5 GBP liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +3,03 Prozent, was als neutral eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 734,57 GBP, was einer Abweichung von -4,5 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ig-Aktie somit eine gute Bewertung.