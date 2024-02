IG Holdings Aktie: Geht es jetzt los?

In den letzten zwölf Monaten hat das Unternehmen Ig insgesamt 4 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", basierend auf 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Aktuelle Reports zeigen, dass die Analysten im Durchschnitt zu der gleichen Beurteilung kommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) für das Ig-Wertpapier im letzten Monat führt. Die Kursprognose des Wertpapiers liegt im Durchschnitt bei 946,33 GBP, was einem Aufwärtspotential von 37,75 Prozent entspricht (ausgehend vom letzten Schlusskurs von 687 GBP). Dies führt zu der Einschätzung der Analysten, dass es sich um eine "Gut"-Empfehlung handelt. Insgesamt erhält Ig eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Ig beträgt derzeit 6,01 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt ("Kapitalmärkte") von 5,42 % liegt. Mit einer Differenz von nur 0,6 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ig-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von +1,31 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt der letzte Schlusskurs um -6,44 Prozent unter diesem Wert. Daher erhält die Ig-Aktie in diesem Fall ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt ergibt sich für das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Ig über einen längeren Zeitraum weisen auf eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Punkt führt.