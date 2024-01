IG Holdings Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Die Aktie von Ig weist derzeit ein KGV von 8 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt ein KGV von 20 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie von Ig aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Ig beträgt derzeit 48,39, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird für dieses Signal die Einstufung "Neutral" vergeben. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 23, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Gut". Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung für den RSI von "Gut".

Bei der Bewertung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Ig zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität bezüglich der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung für Ig hat in einem längeren Zeitraum kaum Änderungen erfahren. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Aktie von Ig eine Performance von 4,47 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -5,29 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,76 Prozent im Branchenvergleich für Ig. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -2,64 Prozent im letzten Jahr verzeichnete, lag Ig um 7,11 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie von Ig ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.