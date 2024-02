IG Holdings ADR Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "IG GROUP":

Der Aktienkurs von Ig hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -8,87 Prozent erzielt, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" verzeichnete eine mittlere Rendite von -7,29 Prozent, wobei Ig 1,58 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ig-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ig mit einem Wert von 9,21 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 20,67. Das bedeutet, dass Ig unterbewertet ist und wird daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Ig eine Dividende von 6,01 % aus, was 0,54 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 5,47 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der mögliche Mehrgewinn nur leicht höher ist.