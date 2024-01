IG Design Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

In den vergangenen vier Wochen wurden bei Ig Design keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Ig Design mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,21 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 32,74. Dadurch wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite wird Ig Design mit 0 Prozent bewertet, was unter dem Mittelwert von 1,21 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.