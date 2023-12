IG Design Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ig Design liegt bei 22, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,75 für Haushalts-Gebrauchsgüter (ca. 28 Prozent) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Ig Design daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite von Ig Design liegt momentan bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,56%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Ig Design im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,94 Prozent erzielt, was 1,76 Prozent über dem Durchschnitt von 2,17 Prozent für Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. In der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt die jährliche Rendite -5,49 Prozent, und Ig Design liegt aktuell 9,43 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Ig Design liegt bei 5, was auf eine überverkaufte Situation hinweist, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beträgt 55, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

Insgesamt erhält Ig Design daher überwiegend positive Bewertungen aufgrund fundamentaler und technischer Kriterien.