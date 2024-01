IGS Capital Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der RSI von Igs Capital liegt bei 0, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beläuft sich ebenfalls auf 0, was zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen zur Aktie. Dabei wird die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung bewertet. Bei Igs Capital ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussion in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Igs Capital eingestellt waren. Die Diskussion konzentrierte sich hauptsächlich auf negative Themen, und es gab keine positiven Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Igs Capital daher eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Igs Capital derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,05 USD, und der Kurs der Aktie (0,016 USD) liegt um -68 Prozent über diesem Trendsignal. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,02 USD, was einer Abweichung von -20 Prozent entspricht und die Aktie als "Schlecht"-Wert kennzeichnet. Insgesamt erhält Igs Capital daher das Rating "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.