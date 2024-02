IGS Capital Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die technische Analyse der Igs Capital-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,03 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,016 USD weicht somit um -46,67 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,02 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-20 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Igs Capital-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine deutliche Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Igs Capital-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch die Diskussionen der Anleger über das Unternehmen waren neutral, wodurch die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Neutral"-Einschätzung.

Abschließend wurde die Igs Capital-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) analysiert. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegen bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie auch in diesem Punkt ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Igs Capital-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.