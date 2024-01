IGO-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "IGO":

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Aktie von Igo haben sich in den letzten Wochen verbessert, so die Analyse von Experten. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt bilden die Grundlage des Anleger-Sentiments. In den letzten zwei Wochen wurde über Igo eher neutral diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Igo-Aktie beträgt aktuell 80, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Igo-Aktie bei 12,44 AUD verortet, während der Aktienkurs selbst bei 8,53 AUD liegt und somit einen Abstand von -31,43 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs und der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating für die Igo-Aktie.