IGO Aktie: Was noch aussteht!

Die Igo-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 11,4 AUD erzielt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 7,51 AUD, was einem Unterschied von -34,12 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 7,8 AUD wird analysiert und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Igo-Aktie für die einfache Charttechnik also eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Igo-Aktie liegt bei 32 für die letzten 7 Tage, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (46,64) führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Igo.

Die Stimmungsänderung der Anleger hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Jedoch erfährt das Unternehmen eine zunehmende Aufmerksamkeit und Diskussionsintensität, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Igo-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung zeigt mehrheitlich positive Meinungen und die Diskussionen in den sozialen Medien beschäftigen sich vor allem mit den positiven Themen rund um Igo. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.