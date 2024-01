IGO Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "IGO":

Die Stimmung der Anleger bei Igo in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 72,62 Punkten, was darauf hinweist, dass Igo überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,24, was bedeutet, dass Igo weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Igo-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Igo lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was eine Einschätzung als "Gut"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Igo in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Igo derzeit insgesamt als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 12,46 AUD, womit der Kurs der Aktie (8,6 AUD) um -30,98 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 8,91 AUD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -3,48 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert einzustufen. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".