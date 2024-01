IGO Aktie: Keine Angst!

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber dem Unternehmen Igo war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Dies ergab eine Analyse der Diskussion in Social Media, die fünf positive und vier negative Tage ergab, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Redaktion vergibt daher ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder verändern. Bei Igo wurde eine langfristig starke Diskussionsintensität gemessen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, was insgesamt zu einem positiven Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Igo wird der 7-Tage-RSI mit 66,67 Punkten als neutral eingestuft, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs erhält das Unternehmen eine gemischte Bewertung. Der GD200 verläuft in Höhe von 12,49 AUD, während der Aktienkurs bei 8,85 AUD liegt, was einer Abweichung von -29,14 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD50 ergibt einen Durchschnittskurs von 9 AUD, was einer Abweichung von -1,67 Prozent entspricht und daher als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse.