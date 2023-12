IGM Biosciences Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der Igm Biosciences-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt derzeit 16, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auf längere Sicht betrachtet liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 36,56, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Igm Biosciences.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Igm Biosciences war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien. Die überwiegend positiven Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, lassen die Einstufung der Anleger-Stimmung als "Gut" zu.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 Mal die Einschätzung "Gut", 3 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" für Igm Biosciences vergeben. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Auch die Einschätzung des aktuellen Kurses von 8,34 USD sowie die erwartete Entwicklung von 159,79 Prozent führen zu einer "Gut"-Einschätzung seitens der institutionellen Analysten.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls positive Ergebnisse. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Entwicklung auf, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Aktie.