IGM Biosciences Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Igm Biosciences wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 41,7 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,52, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 9,41 USD mit dem aktuellen Kurs von 7,41 USD eine Abweichung von -21,25 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einem Wert von 5,34 USD eine Abweichung von +38,76 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Igm Biosciences für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für Igm Biosciences basiert auf insgesamt 6 Bewertungen in den vergangenen zwölf Monaten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", bestehend aus 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose für das Unternehmen beträgt 21,67 USD, was einem Aufwärtspotential von 192,4 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Empfehlung gilt.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Igm Biosciences. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde keine signifikante Veränderung festgestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating führt.