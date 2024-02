IGM Biosciences Aktie: Es geht auch anders!

Von den Analysten liegen für Igm Biosciences in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 3 neutrale und keine negativen Bewertungen vor, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 21,67 USD, was einem möglichen Anstieg um 40,69 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Gesamtbewertung der Aktie durch die Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie als neutral ein, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage. Der RSI7 beträgt 33,3, was zu einer neutralen Bewertung führt, während der RSI25 bei 38,45 liegt, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Wochen, was zu einer positiven Einschätzung durch die Anleger führt.

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine positive Bewertung basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage. Die Abweichung vom GD200 beträgt +77,22 Prozent und vom GD50 +54 Prozent, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.