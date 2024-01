IGM Aktie: In selten guter Lage!

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator zur Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Igm diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Meinungsmarkt hat sich besonders mit den positiven Themen rund um Igm beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Igm derzeit eine Dividendenrendite von 6,74 Prozent auf, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 6,62 Prozent liegt. Dadurch erhält die Igm-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Igm liegt mit einem Wert von 10,74 unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheint und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Igm erhält in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating, da sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (63,79 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (39,71) darauf hindeuten, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung, eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Dividende und eine weitere "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien sowie des Relative Strength Index für die Aktie von Igm.