IGM Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über die Aktie von Igm in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, was dazu führt, dass die Redaktion der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die Häufigkeit der Diskussionen über Igm in den sozialen Medien war unwesentlich höher oder niedriger als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, zeigt einen Wert von 84,4 für die Igm-Aktie, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 48,87 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf Basis des RSI.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie von Igm von Analysten als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 3 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Aktuelle Reports bestätigen diese Einschätzung, und das Rating für das Igm-Wertpapier aus dem letzten Monat war ebenfalls "Gut". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 42,5 CAD, was einer Erwartung von 20,36 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Fundamental betrachtet ist die Aktie von Igm aus unserer Sicht unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte). Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,32 liegt die Aktie 91 Prozent unter dem Branchen-KGV von 127,26. Auf dieser Basis ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.