IGM Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Dividendenrendite von Igm beträgt 6,19 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Analysten. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 67, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 51,39, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Igm-Aktie mit -4,7 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Neutral"-Signal liefert. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand -1,13 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Igm-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Igm in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.