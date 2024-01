IGM Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Dividende von Igm liegt derzeit nur leicht über dem Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte. Der Unterschied beträgt 0,08 Prozentpunkte (6,74 % gegenüber 6,66 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse verzeichnete Igm in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,32 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt um 8,89 Prozent, was einer Underperformance von -14,22 Prozent für Igm entspricht. Der "Finanzen"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 10,16 Prozent im letzten Jahr, wobei Igm um 15,49 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Kapitalmärkte) wird Igm als unterbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,74 gehandelt, was einen Abstand von 88 Prozent zum Branchen-KGV von 86,76 bedeutet. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Igm-Aktie im längerfristigen Vergleich einen schlechten Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs deutlich unter dem 200-Tages-Durchschnitt von 37,66 CAD liegt. Auf kurzfristigerer Basis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs in der Nähe des 50-Tage-Durchschnitts von 33,46 CAD liegt. Insgesamt wird Igm basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.